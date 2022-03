Fit Dongen boekt tweede zege in vier dagen

RBC en TSC gaan in beroep tegen punten­straf na vechtpar­tij

Zowel RBC als TSC laat het er niet bij zitten. Beide clubs gaan in beroep tegen de puntenstraf die door de tuchtcommissie is opgelegd vanwege de vechtpartij die na hun onderlinge wedstrijd in december ontstond. RBC zou vijf punten in mindering krijgen, TSC één.

20 maart