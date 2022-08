Fijne kennismaking met derde divisie voor Baronie, Dongen krijgt flinke tik

Nacompetitie eerste/tweede klasse Rood-Wit blijft in race lijfsbe­houd, Kruisland en TSC treffen elkaar in volgende ronde nacompeti­tie

Door Pancratius met 2-1 te kloppen is Rood-Wit nog steeds in de race om zich ook volgend seizoen eersteklasser te noemen. Kruisland wil daar ook graag naartoe, en rekende allereerst af met Rhode/VSB: 0-2. In de volgende ronde wacht competitiegenoot TSC.

12 juni