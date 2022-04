Feniks Moerse Boys herrijst uit haar as: ‘Tweede in de periodestand. Je weet maar nooit, hè’

Overzicht | Baronie weer stap dichter bij titel, RBC haalt uit tegen Cluzona

Volop voetbal op deze zonnige tweede paasdag. Zo won Baronie in de hoofdklasse nipt en is het weer een stapje dichter bij de titel. RBC was veel te sterk voor Cluzona. In de vijfde klasse zegevierde TVC Breda. Dit en meer in het overzicht.

18 april