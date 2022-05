Feest voor TPO na winst op buurman HZ’75

Advendo verliest op bezoek bij HSC waardoor de ploeg nog altijd als laatste kan eindigen. Trainer Omid Chaab is echter vol vertrouwen dat er in de laatste wedstrijd van het seizoen nog punten gepakt gaan worden, zodat dit voorkomen kan worden. ,,Ondanks de nederlaag kunnen we met opgeheven hoofd het veld verlaten vandaag. We domineerden de tweede helft, ook met een man minder. Het ontbreekt echter aan wat stootkracht, zoals wel vaker dit seizoen. Maar ik heb er vertrouwen in dat we in de laatste wedstrijd van het seizoen de punten gaan pakken.’’