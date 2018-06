FC Tilburg schorst lid, Manukjan herkent zich niet in racisme: 'Ervaar juist liefde'

Overzicht: Madese Boys geklopt na penalty's, Unitas'30 vermorzelt SVSSS

18 juni Unitas'30 hield geen spaan heel van SVSSS in de finale om handhaving in de tweede klasse. In de tweede klasse ontmoet Unitas'30 Madese Boys, dat na penalty's verloor in de strijd om promotie naar de eerste klasse.