FC Tilburg - Madese Boys ontaardt in vechtpartij na 'racistische leuzen' en 'provocerend gedrag'

'Racistische leuzen en provocerend gedrag'

Madese Boys-secretaris Winy Broeders betreurt wat er gebeurd is in Tilburg. ,,Als bestuur distantiëren we ons van het gedrag van onze supporters. Zelf heb ik gezien hoe een Tilburg-speler het shirt het publiek van Madese Boys in heeft gegooid. Dit shirt is meegenomen, verbrand en vervolgens als een soort relikwie is opgehangen in de kantine. Ik wil benadrukken dat dit niet te maken heeft met racisme. Ik wil mijn excuses dan ook absoluut aanbieden aan voor wie zich vandaag wel racistisch bejegend heeft gevoeld. Wij nemen daar als club afstand van."