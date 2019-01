FC Bergen vindt in Luijsterburg nieuwe hoofdtrainer

Ex-prof Idabdelhay maakt seizoen af bij Halsteren: ‘Ik heb zó veel zin om weer te voetballen’

24 januari Fouad Idabdelhay (30) gaat zijn kunsten weer vertonen op de Nederlandse velden. De voormalig spits van NAC en RKC Waalwijk maakt het seizoen af als speler van hoofdklasser Halsteren. ,,Ik hoop dat we er allebei profijt van kunnen hebben: de club en ik. Maar het belangrijkst is dat ik er hartstikke veel zin in heb.”