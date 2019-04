FC Bergen - The Gunners gestaakt: ‘Dit hoort niet op het voetbalveld thuis’

zaterdag 4CONI boekte een eenvoudige overwinning op Oosterhout. Olympia’60 had moeite met Alliance, maar won uiteindelijk verdiend. The Gunners stond op voorsprong bij FC Bergen, maar de wedstrijd werd gestaakt na een opstootje.

Oosterhout - ONI 2-8 (1-4). 0-1 en 0-2 Sander de Bont, 1-2 Stefan Kok, 1-3 Jaap van der Waarden, Niels Fioole, 1-5 Paul van Zon (pen.), 1-6 Van der Waarden, 1-7 De Bont, 1-8 Fioole, 2-8 Kevin Ernst.

In Oosterhout kwam ONI als in de eerste minuut op voorsprong, daardoor werd het nooit een echte wedstrijd. ONI liet niet eens de beste kant van zichzelf zien, maar boekte toch een duidelijke overwinning. Het was ook het duel tussen twee topspitsen: Sander de Bont van ONI en Stefan Kok van Oosterhout. De Bont werd veel vaker in stelling gebracht doordat ONI de hele wedstrijd domineerde en wist drie keer te scoren.

Olympia’60 - Alliance 3-2 (1-1) 0-1 Jurre Kluin, 1-1 Thymo de Bruijn, 2-1 Dennis Aarts, 3-1 Bryan Weistra, 3-2 Nicky Maas.

Olympia’60 wist op de goede momenten te scoren. “Vlak voor en vlak na rust wisten we het doel te vinden, dan ga je lekker de rust in en kom je er lekker uit”, reageerde Olympia-trainer Frans Ceton. Na de 3-1 kon Olympia’60 Alliance de genadeklap toedienen, maar dat werd vergeten waardoor het nog spannend bleef tot het einde.

FC Bergen - The Gunners 0-1 (0-1). 0-1 Nick Collins. Wedstrijd gestaakt na 63 minuten.

Nick Collins schoot The Gunners voor rust op voorsprong. Na de pauze ontspoorde de wedstrijd en staakte de scheidsrechter het duel. “Timo verslikte zich, wilde zijn balverlies herstellen en maakte daarbij een overtreding”, haalde The Gunners-trainer Mark Schuiten na afloop het voorval terug. “Daarna wil hij een handje geven, maar hij krijgt een duw.” Het gevolg was duw- en trekwerk van beide ploegen, wat daarna nog erger werd. “Dit hoorde niet op het voetbalveld thuis”, baalde Schuiten, die de hand ook in eigen boezem stak. “Mijn jongens moeten zich beheersen.” “Het was een heet middagje”, zei FC Bergen-trainer René van Nijnatten gekscherend.

Dosko – TSVV Merlijn 3-0 (2-0). 1-0 Safak Bayazit, 2-0 en 3-0 Volkan Unuvar.

“We hebben heel goed en compact gespeeld. Op de counter spelen is onze kwaliteit. Complimenten voor de hele team”, gaf een trotse Dosko-trainer Ahmet Arslan aan.