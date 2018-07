Fatih Kamaci tekent bij Turkse eerstedivisionist

competitie-indeling Virtus terug in het vertrouwde zondag 3A: 'Veel leukere competitie'

13 juli Virtus is terug van weggeweest. Na een jaartje in West 2 te hebben gebivakkeerd is de Zevenbergse ploeg dit seizoen weer ingedeeld in Zuid 1, in de derde klasse A. Tot grote blijdschap van Danny Oomen.