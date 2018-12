Faris Ouaddaf goud waard voor Victoria’03

Virtus-trainer Jorco de Kok: ,,Zuur, tot de 2-2 was er eigenlijk niets aan de hand. We creëerden na rust genoeg kansen, maar de bal wilde er niet in.” Chris Verbraak, assistent-trainer van Victoria’03, zag hoe ongelukkig uitverdedigen en de wind in zijn voordeel voor de 3-2 zorgde. ,,We hadden het geluk aan onze zijde. We hadden licht overwicht, maar Virtus had net zo goed kunnen winnen.”