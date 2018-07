Faris Ouaddaf (20) uit Oudenbosch maakt wereldgoal tegen NAC: 'Die avond vergeet ik nooit meer'

Desley Ubbink uit Roosendaal jaagt met Trencin op plek in Europa League

10:58 Desley Ubbink (25) uit Roosendaal wil donderdagavond met zijn club AS Trencin de eerste stap zetten richting plaatsing voor de Europa League. In de eerste voorronde is FK Budućnost Podgorica uit Montenegro de tegenstander, volgende week is de return in eigen huis.