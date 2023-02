Ex-prof Pim Bouwman en Halsteren per direct uit elkaar: ‘Ik had graag meer willen laten zien’

Oud-prof vertrok als jeugdspe­ler met een droom uit Gilze, maar keerde als trainer terug

Joep van den Ouweland vertrok als jeugdspeler uit Gilze, om naam te maken in het profvoetbal. Dit seizoen is hij teruggekeerd in zijn dorp voor zijn eerste klus als hoofdtrainer. De overstap van speler naar trainer is soms nog wennen. ,,Vroeger kon ik op het middenveld nog wel eens een tikkie uitdelen wanneer het even niet liep. Als trainer blijft frustratie soms wat langer hangen.”