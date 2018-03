Ex-prof John van Loenhout volgend seizoen assistent-trainer bij MOC'17

Van Loenhout neemt de plek in van Gerard Lazarom. De huidige assistent van Theo Ducaneaux gaat volgend seizoen terug op eigen benen staan en wordt hoofdtrainer van WVV'67. ,,Ze zochten dus naar een opvolger en vroegen of dat iets voor mij zou zijn. Daar heb ik even over nagedacht en het leek me wel leuk. We hebben een jonge groep, ik ken die jongens heel goed. Gewoon die kleine dingen, die belangrijk zijn, daar wil ik ze graag verder mee helpen", reageert Van Loenhout, die in het bezit is van het trainersdiploma TC3. ,,Maar ambities om hoofdtrainer te worden heb ik op dit moment niet", voegt hij daar aan toe.

Momenteel traint de linkspoot de jongste jeugd en is hij hoofdtrainer van onder-19. In 2015 sloot hij zijn spelersloopbaan af bij MOC'17, waar hij twee seizoenen speelde. Van Loenhout nam afscheid met promotie naar de eerste klasse. Maar nu heeft de Bergse ploeg het lastig in de tweede klasse. ,,In de winterstop vroegen ze me of ik bij wilde springen, de nood was hoog. Je kan wel aan de zijlijn staan, maar ik wil graag helpen om MOC'17 erin te houden. Dat is hartstikke belangrijk voor de club."

Rentree in het eerste

Inmiddels heeft de ex-speler van onder meer RBC, RKC en VVV weer vier wedstrijden gespeeld voor MOC'17. ,,Nadat we gepromoveerd waren in 2015 heb ik nog twee jaar in het derde gespeeld. Hartstikke leuk, twee keer kampioen geworden. Vorig seizoen ben ik helemaal gestopt. Maar voetballen verleer je niet, alleen het lopen is een ding... Ik had tweeënhalf jaar niet meer getraind."