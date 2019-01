Ex-prof Idabdelhay maakt seizoen af bij Halsteren: ‘Ik heb zó veel zin om weer te voetballen’

Fouad Idabdelhay (30) gaat zijn kunsten weer vertonen op de Nederlandse velden. De voormalig spits van NAC en RKC Waalwijk maakt het seizoen af als speler van hoofdklasser Halsteren. ,,Ik hoop dat we er allebei profijt van kunnen hebben: de club en ik. Maar het belangrijkst is dat ik er hartstikke veel zin in heb.”

Het enthousiasme klinkt door in ieder woord dat hij uitspreekt. ,,Ik hoop dat ik deze vijf maanden mijn bijdrage kan leveren zodat de club en ik er allebei profijt van hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat ik sta te popelen om weer tegen een bal aan te trappen. Niet normaal, man. Ik heb het zó gemist. De laatste twee jaar heb ik alleen maar getraind. Ik kan niet wachten”, aldus de ex-prof die na zijn seizoenen in Nederland ook het geluk beproefde in Duitsland (Osnabrück) en op Cyprus (AEL Limassol).

De spits zat zonder club toen zijn verblijf bij het Marokkaanse Wydad Athletico Club uitdraaide op een fiasco. Pas sinds een jaar is hij terug in Nederland. ,,Ik wil daar niet te veel over kwijt, maar ik ben blij dat dat boek dicht is. Het was een chaos, gelukkig is dat een jaar geleden afgesloten.”

,,Na die periode was ik er even klaar mee. Maar je moet door. En ik ben echt een voetballiefhebber. Het begon weer te kriebelen. Ik wil weer een aantal jaar zo hoog mogelijk voetballen, ik heb het spelletje gemist”, aldus de spits die in 2007 debuteerde bij NAC, bij zijn debuut meteen scoorde en uiteindelijk in 64 wedstrijden twaalf keer scoorde.

Halsteren

Halsteren bood hem die kans, de club was op zoek naar versterking voor de selectie nadat Jerimo van den Bempt vertrok en de blessure van Jordi Nijs erger bleek te zijn dan verwacht. Idabdelhay kende de club al. ,,Ik ben bij Halsteren gaan kijken in de voorbereiding. Toen zag ik dat ze leuk elftal hebben. Ik ken een hoop spelers. Toen heb ik gezegd: als Halsteren komt, dan ben ik bereid na te denken.”

Dat was niet aan dovemansoren gericht. Technisch manager Ron van Nijnatten hing al snel aan de lijn, de gesprekken volgden. ,,Ik ken Ron nog van vroeger, hij was mijn trainer bij de KNVB. En het gevoel was goed, dat was het belangrijkst. Ik heb andere aanbiedingen ook gehad, waar ik aan kon sluiten, maar dat voelde toen niet goed. Natuurlijk speelt het mee dat het lekker in de buurt is, ik woon in Bergen op Zoom, en is het leuk dat ik bij een club terechtkom waar ik al jongens ken.”

Ex-profs

,,Wedstrijdfit ben ik niet, nee. Wedstrijdfit word je door wedstrijden te spelen, dat heb ik een hele tijd niet gedaan. Fit ben ik wel. Ik train voor mezelf, heb altijd goed voor mijn lichaam gezorgd. Maar ik ben niet iemand die lang nodig heeft. Ik gok dat ik over een paar weken, een maandje misschien, weer honderd procent fit ben”, legt Idabdelhay uit.

In welke rol dat zal zijn, maakt hem niet zo veel uit. ,,Bij NAC stond ik in de spits, maar op Cyprus weer ‘op tien’. Ik vind alles goed, het belangrijkst is dat ik weer ga spelen”, zegt hij ongeduldig.

Idabdelhay is niet de enige ex-prof in de selectie van Halsteren. Ook Sigourney Bandjar sloot deze winter aan bij de club die sinds dit seizoen ook Robert Braber in de gelederen heeft.