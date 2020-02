Ex-Baronnen van Moerse Boys gebrand op succes tegen oude ploeg: ‘Laten zien dat we het niveau aankunnen’

column Racisme in het voetbal? De volgende generatie zal minder bekrompen en veel ruimdenken­der zijn

8:00 Iedere dinsdagochtend is het feest. High School. Zo’n 130 brugklassers, tweede- en derdejaars middelbare scholieren trainen dan (onder schooltijd!) op de velden van Boeimeer en WDS’19. In weer en wind werken gediplomeerde trainers aan het verbeteren van de skills van de leerlingen. Jongens en meiden uit de buurt met roots van over de hele wereld. Aziaten, Afrikanen, Zuid Amerikanen tot een technische Hongaarse middenvelder en een Braziliaanse dribbelaar aan toe.