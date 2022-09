Euforie na ‘bekersuccesje’ voor Dongen van korte duur, nieuwe nederlaag in derde divisie een feit

Het leek er voor de thuisploeg nog even zo mooi uit te zien. Halverwege de tweede helft schoot Fatih Kamaci zijn ploeg op voorsprong. Even later maakte Rijk Siemerink er zelfs 2-0. Op rozen voor het eerste resultaat van het seizoen? ,,We gingen na de 2-0-voorsprong achteruit lopen. Het leek wel of we een beetje bang werden van de voorsprong Dat we dan ver in de blessuretijd alsnog verliezen is heel erg zuur", vertelt Dongen-coach Osman Erbas.