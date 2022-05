Etten-Leurs duo Chouiter en Elloukmani moet bij Halsteren voor creativiteit gaan zorgen

Dat Chouiter de hoofdklasse in zou gaan, was al zeker. Zijn ploeg Unitas’30 heeft promotie al binnen namelijk. Met zestien treffers is de buitenspeler van grote waarde. Maar hij kiest ervoor om niet in het geelzwart van Unitas'30, maar in dat van Halsteren in de hoofdklasse uit te komen. ,,Met Unitas hebben we iets prachtigs neergezet, iets behaald wat nog niet eerder is behaald. Mijn grote complimenten aan de hele club, van spelers tot aan bestuur en staf. Het is een fijne en warme club, maar toch ga je nadenken: wat is een goede stap om te maken?”