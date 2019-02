Erik Nijssen ook volgend seizoen trainer Internos

zondag 4C Be Ready zorgt voor vuurwerk ondanks vuurwerk­ver­bod, 16-jarige debutant helpt Chaam

10 februari Be Ready had een vuurwerkverbod voor de derby tegen Dussense Boys afgekondigd. De spelers hielden zich niet aan dit verbod en leverden het spreekwoordelijke vuurwerk op het veld. Be Ready won in een levendig duel de derby van Dussense Boys met 4-2. Doelpuntenmachine Robin van den Noort kon nog geen volledige wedstrijd spelen, maar was met twee doelpunten toch al weer goed op dreef. RFC verloor, waardoor de koppositie naar Be Ready ging.