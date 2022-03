Erg jong Lepelstraatse Boys nipt onderuit, SPS komt te kort

SKNWK - SPS 3-0 (1-0). 1-0 Robbert Padmos, 2-0 Remco van den Berge, 3-0 Stefan Vermeer.

,,In de eerste helft speelden we gewoon lekker mee met de nummer twee op de ranglijst. Helaas kwamen we niet verder dan het zestienmetergebied en creëerden we dus weinig gevaar, het ontbreken van onze spitsen Arjen de Heer (al het hele seizoen) en Ramon Voshol brak ons daarin op. In de tweede helft scoorde SKNWK al snel de 2-0 en hebben we nog wat wissels doorgevoerd met het oog op de inhaalwedstrijd van dinsdag tegen Brouwershaven,” aldus leider Justin Quist van de bezoekers.