Erbas maakt einde aan geruchtenstroom en tekent eenjarig contract bij Dongen

video Hoofdklas­ser Moerse Boys gehuldigd in Zundert: ‘Je ziet het ongeloof in de ogen van mannen van tachtig’

17 juni Dorpsclub Moerse Boys speelt volgend seizoen in de hoofdklasse en dat mag heel het dorp weten. Honderden mensen waren maandag aanwezig bij de huldiging van het eerste team in het centrum. Code oranje in Zundert.