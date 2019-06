Erbas bijna rond met Dongen; Bavel moet op zoek naar nieuwe coach

Dat Erbas een rijk verleden heeft bij Dongen is bekend. Maar gezien het feit dat de trainer in januari nog een nieuw contract tekende bij de derdeklasser uit Bavel, komt de overstap als een verrassing. Volgens de Bavelaren is Erbas in een vergevorderd stadium als het gaat om een overeenkomst met Dongen. Het contract van Erbas bij Bavel is per direct ontbonden.