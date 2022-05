Er staat geen maat op Rombouts; Kruisland-spits onbedreigd op weg naar Zilveren Schoen?

Donderdag schoot hij er wéér twee in, Yoeri Rombouts. De teller van de spits staat nu op dertig treffers in de tweede klasse E. Daarmee verzamelt hij 45 punten bij elkaar (coëfficient 1,5). Jasper Gunter schoot er namens WHS in de afgelopen week ook vier in (twee op zaterdag, twee op dinsdag) en werd kampioen met zijn ploeg, maar omdat hij zijn doelpunten in de derde klasse maakt, zijn die maar één punt waard. Dus het verschil is maar liefst negen punten.