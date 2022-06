Emotionele slotduels voor Moerse Boys en Baronie, dat derby verliest van Halsteren

Halsteren - Baronie 2-1 (0-1). 0-1 Yassine Mejres, 1-1 Fouad Idabdelhay, 2-1 Jurik Zimmerman.

Van Poelje genoot met volle teugen van de eerste helft. ,,Het was fantastisch, voetbal zoals we het er de afgelopen jaren ingeslepen hebben’’, zo sprak de trainer lyrisch. ,,Na rust hadden we wat pech. We kregen een tegendoelpunt uit een corner en door een voorzet die binnenviel. Daarnaast lieten we zelf ook nog de nodige kansen liggen.’’ De kampioen speelde overigens het laatste kwart van de wedstrijd tegen tien man: de Halsterse doelman Ariën Pietersma kreeg direct rood.

Invaller-doelman Björn van Sundert kon meteen vol aan de bak, bij drie open kansen voor Jens Wirix. Met prima reflexen hield Van Sundert zijn ploeg op de been. Halsteren-coach Erwin de Nijs gunde zijn keeper het succes. ,,Hij heeft dit seizoen veel geduld moeten hebben.’’ De Nijs was ook blij met de zege in de derby. ,,Dit was het enige wat voor ons overbleef. Het seizoen heeft niet gebracht wat we er van verwacht hadden.’’

Het was voor Van Poelje de laatste als trainer van Baronie, na zes jaar waarin zijn ploeg twee keer kampioen werd. ,,Ik ben heel trots op wat we bereikt hebben. Baronie is terug waar het hoort. Maar ik vind het ook wel jammer dat ik deze fantastische club en spelersgroep ga verlaten. We gaan vanavond nog lekker uit eten met z’n allen. Dat zal best emotioneel zijn.’’

Meerssen - Moerse Boys 5-0 (5-0).



Moerse Boys kende niet bepaald een denderende eerste helft. ,,We konden de arbeid en compactheid van de voorgaande wedstrijden niet opbrengen en dan zie je wat er gebeurt. In de rust hebben we het anders neergezet, zodat we er niet tien om de oren zouden krijgen’’, zo sprak trainer Jurgen Arnouts. De wedstrijd stond voor de oranjehemden in het teken van afscheid. Afscheid van elftalleiders Peter Hereijgers en Ruud Franken en van stand-inreservedoelman Niek van den Broek. ,,Niek hielp ons vaak uit de brand bij verre uitwedstrijden, als de keeper van het tweede niet kon. Maar hij kwam nog geen enkele minuut in actie. In de tweede helft heb ik hem gebracht. Hij liet nog twee knappe reddingen zien.’’ Moerse Boys vertrok met trots terug naar Brabant voor wat festiviteiten, want het doel was voor de wedstrijd al bereikt: handhaving in de hoofdklasse.