Emoties lopen hoog op bij The Gunners, duel gestaakt: 'Absoluut niet trots op'

Nadat de grensrechter bij een 0-2 achterstand de spits van de tegenstander af vlagde wegens buitenspel besloot de scheidsrechter door te laten spelen. De bal ging op miraculeuze wijze naast, maar Mark Lens en Timo Trentelman protesteerden zo hevig dat zij hun tweede gele kaart ontvingen. De wedstrijd werd in de 42e minuut stil gelegd. Na een afkoelingsperiode gaf The Gunners aan het niet verstandig te vinden om verder te spelen vanwege de hoog opgelopen emoties. „Hier zijn we absoluut niet trots op. Het is aan de KNVB wat er met deze wedstrijd gebeurt”, reageerde The Gunners-trainer Mark Schuiten schuldbewust en teleurgesteld.

In 4B won Alliance van Unitas'30. Slechts een treffer was voldoende voor Alliance om tegen Unitas ’30 de volle buit binnen te halen. Joey Rietdijk werd matchwinner voor de Roosendalers door een treffer in de tweede helft. Het treffen tussen Dosko en Beek Vooruit is uitgesteld naar dinsdag 8 mei.

Oosterhout had een makkelijke middag thuis tegen DVO'60. „Het was een eenvoudige overwinning, we zijn geen minuut in de problemen geweest”, vertelde Oosterhout-coach Jeffrey van Korven tevreden.

Alliance – Unitas ’30 1-0 (0-0) – 1-0 Joey Rietdijk.

Oosterhout – DVO ’60 6-1 (3-1) – 1-0 Stefan Kok, 1-1 Rob Goud, 2-1 Erwin Broeders, 3-1 en 4-1 Kok, 5-1 Nicky van Seeters, 6-1 Joey van Wanrooij.