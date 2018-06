Ellas Meijer tweede kruisbandslachtoffer bij Halsteren: 'Nishant en ik noemen elkaar al collega's'

Nog geen maand nadat Nishant Jagernath een zware knieblessure opliep, is linksback Ellas Meijer hetzelfde overkomen. Ook hij moet maandenlang revalideren. ,,We noemen elkaar al 'collega's'."

Vrijdagmiddag kreeg Meijer (20) de bevestiging van het slechte nieuws: een gescheurde voorste kruisband en meniscusschade aan de linkerknie. De zware blessure liep hij op in de thuiswedstrijd tegen Achilles 1894, vorige week donderdag. ,,Mijn tegenstander speelde de bal te ver voor zich uit en wilde nog bij de bal komen. Daardoor liep hij door op mij. Knie tegen knie, dus het gewricht kreeg een flinke opdonder."

Het gekke is: Meijer speelde nog veertig minuten met een kapotte kruisband. ,,Ik schreeuwde het uit van de pijn, maar wilde doorgaan. Pas in de zeventigste minuut werd ik gewisseld. Blijkbaar kun je op spierkracht die functie deels overnemen. Ik had wel veel pijn, maar had dus niet het idee dat het zó erg zou zijn."

Dus kwam de klap hard aan. ,,Maar onze fysio, Wesley van Beers, zei tegen me: 'je bent sterk, dus we gaan er de komende maanden gewoon alles aan doen om je weer fit te krijgen.' Ik was zelf even bang dat het blijvend zou zijn, maar straks kan ik weer alles."

Lotgenoot

Over een week of drie wordt Meijer geopereerd. Dan wacht hem hetzelfde lot als ploeggenoot Nishant Jagernath. De middenvelder viel een kleine maand geleden uit met dezelfde knieblessure. ,,We hadden het er net nog over: tot nu toe was het voor ons een topseizoen, hoe bizar is het dan dat ons dit nu zo kort achter elkaar overkomt. We noemen elkaar al 'collega's'."

De twee lotgenoten, of pechvogels, houden elkaar op de been. ,,We gaan de komende maanden samen zeker drie keer per week keihard aan de bak. We staan er hetzelfde in: eerst was het een klap, maar nu moet je het accepteren en de komende maanden zo hard mogelijk werken. Zorgen dat je er bij je rentree weer écht kunt staan."

Derde divisie

Ontbreken in de cruciale fase van het seizoen doet hem pijn. ,,Aan de zijlijn staan, daar ben ik niet voor gemaakt." Toch doet hij het, om zijn ploeg te ondersteunen in de finale van de nacompetitie. Zondag moet Halsteren een 1-0-zege in Oldenzaal verdedigen om ten koste van Quick'20 naar de derde divisie te promoveren. ,,Ik heb al tegen de jongens gezegd: ik wil dolgraag terugkeren in de derde divisie."