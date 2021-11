Eindelijk weer winst voor Nieuw Borgvliet, Achtmaal verliest twee keer binnen een week

zondag 3a DSE krijgt deksel op neus tegen UVV'40, Groen-Wit geeft voorsprong weg in topper tegen Terneuzen

In blessuretijd liep DSE in eigen huis tegen een zure nederlaag aan tegen UVV'40. Schijf won voor de tweede week op rij in Zeeuws-Vlaanderen. Groen-Wit had in eigen huis de koppositie kunnen overnemen van HVV'24, dat niet in actie kwam, maar gaf een 2-0-voorsprong weg tegen Terneuzen. VVR kwam opnieuw niet in actie vanwege het hoge aantal coronabesmettingen binnen de selectie.

31 oktober