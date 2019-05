Einde van een tijdperk: Rood-Wit’s laatste twee gladiatoren Van Beers en De Jong zwaaien af

amateurvoetbal Overzicht | Titels voor Roosendaal, DSE en PCP, Halsteren gaat play-offs in

19 mei Het einde van de West-Brabantse amateurcompetities naderen. Zowel Roosendaal, DSE als PCP behaalde zondagmiddag de titel. In de vierde klasse C volgt er aanstaande zondag een rechtstreeks duel tussen titelkandidaten RFC en Be Ready.