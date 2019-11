Einde van een tijdperk; Arno Gabriëls verlaat Beek Vooruit na zesde seizoen

,,Na zes jaar is het voor beide partijen beter om verder te kijken. We gaan goed uit elkaar: met de spelers en het bestuur heb ik een prima band. Maar het is mooi geweest”, legt Gabriëls uit. Zo komt er een eind aan een tijdperk. ,,Zo kun je het wel noemen, ja. Maar ik verander sowieso niet snel van club. Ik heb vier jaar bij Moerse Boys gewerkt en drie bij Klundert, maar dat komt omdat ik niet de juiste diploma's had om langer te blijven. In mijn dertien jaar als speler van Baronie heb ik trouwens ook maar twee trainers gehad.”

De Arsène Wenger van Prinsenbeek kende louter hoogtepunten in zijn periode bij de club. In zijn eerste seizoen pakte de ploeg de periodetitel in de derde klasse, het jaar erop volgde het kampioenschap en de zo begeerde promotie naar de tweede klasse. Inmiddels is Beek Vooruit uitgegroeid tot een stabiele tweedeklasser. ,,Dit is het derde seizoen. Nu gaat het even wat minder, maar ik weet gewoon dat we erin blijven. Dit zijn de beste prestaties uit de clubhistorie, dat is mooi om afscheid mee te nemen.”

In die zes seizoenen is Gabriëls van de club gaan houden. ,,Beek Vooruit is echt mijn club geworden. Dat zal het ook blijven. De donderdagen na de training, die gezelligheid, maar ook de zondagen, die zal ik gaan missen.” Toch zal hij ook volgend seizoen bij de club te vinden zijn. ,,Ik voetbalde er al een tijdje op zaterdag, met mijn broer Johan, met Pierre van Hooijdonk en andere oud-spelers van NAC of Baronie. Dat doe ik nog steeds en blijf ik ook doen.”