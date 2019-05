Eersteklasser Unitas’30 versterkt zich met Hoeven-middenvelder Robèrt Frerichs

De 23-jarige middenvelder verruilt het blauw na tal van jaren voor het geel-zwarte tricot van de Leurse buurman. ,,Dat zal effe wennen zijn”, bekent hij. ,,Het is heel lastig om Hoeven te verlaten. Het is er zo vertrouwd, je kent iedereen. Maar ik heb toch voor de stap gekozen, ik ben er al een tijdje over aan het denken en wil de uitdaging graag aangaan.”

De degradatie van zijn ploeg Hoeven staat er los van. ,,Dat was heel zuur, maar dat heeft mijn keuze niet beïnvloed. Ook als Hoeven er wel was in gebleven, was ik gegaan.”

De keuze viel uiteindelijk op Unitas’30, maar dat was niet de enige gegadigde. ,,In eerste instantie heb ik gesproken met Rood-Wit. Dat gesprek met de trainer was fijn, voelde vertrouwd.” Maar hij twijfelde. ,,Dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Unitas’30 benaderd. Zo is het balletje gaan rollen.”

,,Unitas’30 is een stabielere club, met jeugd op divisieniveau, 1700 leden, een mooi complex. Het is een kwestie van tijd of zij spelen in de hoofdklasse”, gaat Frerichs verder. ,,Die uitdaging ga ik graag aan.”