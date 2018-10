Eerste zege voor Viola, club verlaat gevarenzone

vrouwenvoetbal Dubbele cijfers voor DSE, Bavel doet goede zaken in Hoofdklas­se

22:22 Buitenveldert had geen schijn van kans in Etten-Leur. De thuisploeg zette het tweede elftal met 10-1 te kijk. Bavel won knokkend van Trekvogels in Hoofdklasse B.