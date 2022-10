Eerste zege, maar nog geen tevredenheid bij Internos: ‘Er moet iets met de wedstrijdmentaliteit gebeuren’

Internos mag scheidsrechter Luyken erg dankbaar zijn omdat hij kort na rust bij een 1-1 stand doelman Martijn Stomphorst met rood naar de kleedkamer stuurde. De Fendert was op dat moment de betere ploeg en de 1-2 hing in de lucht. De arbiter was ervan overtuigd dat de uitlopende Stomphorst hands had gemaakt. De goalie protesteerde. Hij zei dat de bal op zijn neus kwam, maar Luyken bleef bij zijn beslissing. Tegen het tiental van De Fendert kon Internos, weliswaar met veel moeite, nog een keer scoren.

Met uitzondering van de eerste drie minuten kon Internos geen moment imponeren. De thuisploeg speelde in de beginfase de bal rond, maar kreeg hiervoor de gelegenheid van De Fendert. In de derde minuut kwam de volledig vrij staande Jaye Musters in balbezet. Hij kapte simpel zijn tegenstander uit en schoot de bal vanaf twintig meter in de bovenhoek. Het zag ernaar uit dat Internos de tegenstander uit Fijnaart een afstraffing ging bezorgen, maar De Fendert herstelde zich wonderbaarlijk snel.

Volledig scherm © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Amper een minuut na de openingstreffer kreeg Robert Remijn een vrije schietkans in het strafschopgebied van Internos, maar doelman Bjorn van Sundert haalde de bal uit de benedenhoek. Vanaf dit moment kwam ook de zwakte van Internos aan het licht. Door een zwak acterend middenveld raakte de achterhoede herhaaldelijk in problemen bij steek- en dieptepasses van de bezoekers. Ook de dekking was niet goed en persoonlijke duels werden door De Fendert gewonnen.

Afwezigen

De 1-1, ingekopt door de volledig vrijstaande Colin van der Wiel, was dan ook een logisch gevolg. Van Dijk was uiterst ontevreden over het optreden van zijn ploeg: ,,In de eerste helft waren we veel te slordig aan de bal en we stonden niet goed in de formatie. Het middenveld kwam niet in het spel voor. Tijdens de rust heb ik dit kunnen corrigeren maar in de tweede helft was het nog niet groots. We hebben deze wedstrijd het vereiste niveau niet gehaald. De afwezigheid van vijf geblesseerden speelt ons natuurlijk parten, maar dat is niet de enige reden. Om onze ambitie op een hoge klassering waar te maken, moeten we nog veel trainen en er moet ook iets met de wedstrijdmentaliteit gebeuren. Tijdens dit duel had ik de indruk dat de jongens er met hun hoofd niet bij waren.”

De Fendert kwam na rust sterk uit de kleedkamer, maar door de rode kaart kantelde de wedstrijd. Met veldspeler Mick Reijnders onder de lat hielden de bezoekers lang stand. Na een bal op de lat van Sven van Zwam moest Reijnders zwichten voor een carambole van invaller Ramon Krijnen. Ondanks de nederlaag houdt Ad Palings, trainer van De Fendert, vertrouwen. ,,Nog steeds nul punten, maar we hebben geweldig geknokt. In het begin van de tweede helft waren we zeker niet de mindere. Toen kwam die onterechte rode kaart. Martijn kwam met een bloedneus naar de kant. Mijn doel is handhaving en dat wordt met die versterkte degradatieregeling lastig. Maar als we zo blijven knokken voor elkaar dan komen de punten wel’’, aldus Palings.