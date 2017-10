Eerste thuisnederlaag Halsteren, Baronie in uitgestorven stadion onderuit

Halsteren - Nuenen 1-2 (1-2) 0-1 en 0-2 Thomas van de Donk, 1-2 Josimar Pattinama.

Halsteren, thuis nog ongeslagen, had in eigen huis goede zaken kunnen doen, ware het niet dat Jonathan Constansia al in de zesde minuut een grote kans miste. Oog in oog met de doelman, schoot hij veel te zwak in. De rekening daarvoor werd later gepresenteerd. Na 40 minuten stond het 0-2. Nog voor rust kon Josimar Pattinama wat terugdoen.