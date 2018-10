Eerste puntverlies voor The Gunners, Oosterhout wint eenvoudig

zaterdag 4B Vosmeer nog altijd puntloos, Stavenisse pakt punt

19:57 De spannende derby tussen SPS en SC Stavenisse eindige in een gelijkspel. ‘’Ik ben blij met een punt, de tweede helft was SC Stavenisse veel beter’’, verklaarde SPS-trainer Anton Verweij. Vosmeer staat na een nieuwe nederlaag nog altijd puntloos onderaan. Vosmeer-trainer Frans Ceton baalde na afloop stevig: ‘’Dit is een zure nederlaag, we hadden zeker een punt verdiend.’’