Eerste puntverlies voor Halsteren in derby: ‘Ben er doodziek van’

Maar liefst vijf nieuwe gezichten stonden er aan de aftrap aan de kant van Halsteren. Met een half vernieuwd elftal was het voor trainer Erwin de Nijs afwachten hoe de ploeg het zou doen. ,,Als we dat in ons achterhoofd houden, kan ik er iets meer mee leven dat we in de openingswedstrijd tegen onnodig puntverlies aanlopen.”