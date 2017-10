Eerste nederlaag Grenswachters, METO walst over Oostburg heen

WVV'67 - Nieuw Borgvliet 3-3 (2-1) 1-0 Robin Schipperijn, 2-0 Quirijn Schevenhoven, 2-1 Stefan Schoonen, 3-1 Thimo Rottier, 3-2 en 3-3 Joey Belet.

Via een strafschop kwam de thuisploeg op voorsprong. ,,In één minuut krijg je twee goals om de oren en lijkt de wedstrijd gespeeld", blikte Nieuw Borgvliet-coach Joost Demmers terug. ,,We knokten ons terug in de wedstrijd en pakten verdiend een punt."

ODIO - Vivoo 3-0 (2-0) 1-0 Marijn Corré, 2-0 Jorrit de Crom, 3-0 Mitchel Elenbaas.

,,We zaten niet goed in de wedstrijd, maar zijn nooit in de problemen geweest. Vivoo heeft geen kans gehad", blikte ODIO-trainer Peter van Oirschot terug. ,,We moeten meer als team opereren. De tegenstanders krijgen nog te veel kansen", aldus Vivoo-coach Rudo Gommers.

METO - Oostburg 6-0 (3-0) 1-0 Gijs Verresen, 2-0 Kevin Sebrechts, 3-0 en 4-0 Verresen, 5-0 Jelle Hesbeens, 6-0 Martijn Pieters

Net als IJzendijke (8-1) ging ook Oostburg fors onderuit op bezoek in Hoogerheide. Gijs Verresen maakte zijn achtste doelpunt en is daarmee de nieuwe Brabantse topscorer.

Clinge - Grenswachters 2-0 (1-0) 1-0 Royan Seghers, 2-0 Thomas Leegwater

,,Combinaties lukten niet en op agressiviteit werden we afgetroefd door Clinge", zag Grenswachters-trainer Patrick Arnouts. ,,Na rust kregen Mark Leenaerts en Jesper van Linden een rode kaart. Die gaan we missen tegen ODIO volgende week."