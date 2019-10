Eerste nederlaag De Schutters, DEVO geeft bijna ruime voorsprong weg in Zeeland

zondag 4B Sprundel wint vrij eenvoudig van dolend BSC, Nieuw Borgvliet maakt gehakt van WVV'67

22:00 BSC-trainer Rick Schimmel was ver van tevreden van wat zijn ploeg tegen Sprundel liet zien. In eigen huis liet de ploeg het kaas van het brood eten. Typerend voor het zwakke spel van BSC was de geannuleerde vrije trap vlak voor rust door te lang veterstrikken van Jao Pijpers.