Eerste en tweede team MOC'17 voetballen vanaf volgend seizoen op zaterdag

Ook de adviezen van de denktank MOC 3.0 zijn meegewogen bij het besluit. Voorzitter Jurgen van Zwol noemt de overstap van de prestatieteams belangrijk voor de continuïteit van de vereniging. ,,Onze jeugd en jongvolwassenen kiezen bijna unaniem voor de zaterdag. Zij vormen samen de toekomst van onze club en hier hebben wij als bestuur goed naar geluisterd."

Ook bij de leden van het reserveteam is er een breed gedragen voorkeur voor de zaterdag. De eerste selectie koos in meerderheid voor de overstap. Van Zwol begrijpt de twijfels bij sommige spelers. ,,Er is een groep die graag zo hoog mogelijk speelt."

Vierde klasse

De overstap betekent dat MOC op zaterdag in de vierde klasse moet beginnen, op het laagste niveau. Trainer Ger Musters heeft zich akkoord verklaard en blijft de vereniging trouw. De lagere seniorenteams en ook de vrouwen blijven voorlopig op zondag voetballen. Het zwaartepunt komt echter op de zaterdag te liggen. ,,Een superzaterdag, met de hele dag voetbal."

Van een capaciteitsprobleem op Rozenoord is straks geen sprake. ,,We hebben alles zorgvuldig doorgerekend, ook de beschikbaarheid van de velden. Wel moeten we creatiever worden en sommige wedstrijden straks bijvoorbeeld om half vijf laten beginnen."

Kunstgrasveld

MOC en de gemeente overleggen al langer over een derde kunstgrasveld. Gezien de financiële situatie van de gemeente lijkt dat op korte termijn een utopie. Van Zwol hoopt niettemin op een doorbraak in die discussie. ,,Het zou alles wel een stuk gemakkelijker maken, ook het plannen van trainingen."

Door de concentratie van activiteiten op zaterdag wordt ook van vrijwilligers de nodige flexibiliteit verwacht. Van Zwol heeft geen negatieve geluiden vanuit het vrijwilligerskorps gehoord. ,,De vrijwilligers werken op zaterdag nu ook al in wisselende ploegen. Uiteraard gaan we nog in gesprek met de vrijwilligers om te klankborden om tot een optimale invulling te komen."

Normaliter moet de ledenvergadering over het besluit geïnformeerd worden. Door de coronacrisis is dat de komende weken in ieder geval niet mogelijk.