Eerste elftal SC Welberg voetbalt volgend seizoen niet meer op zondag, maar op zaterdag

Dat laat voorzitter Gino Seesing weten. ,,De jeugd is geneigd om op zondag wat anders te gaan doen, ik denk dat meerdere verenigingen daar last van hebben. Die spelers willen liever op zaterdag voetballen. Wij moeten het qua aanwas voor het eerste team hebben van onze jeugd. En als zij niet op zondag willen voetballen, is het beter om met het eerste team naar de zaterdag te gaan. Ik denk dat daar de toekomst ligt”, aldus Seesing.

De zondag 1, nu uitkomend in de vijfde klasse A, houdt per komend seizoen op te bestaan, maar er wordt in Welberg nog wel op zondag gevoetbald. Het tweede en derde team blijven op zondag spelen, evenals het eerste vrouwenteam. Een deel van het huidige eerste team gaat in een lager elftal voetballen.

Trainer

Het nieuwe zaterdag 1 bestaat uit spelers van het zondagteam die wel de overstap willen maken en uit spelers van zaterdag 3. Toon Magielse, de trainer van het eerste team, maakt ook de de overstap en heeft volgend seizoen de leiding over SC Welberg zaterdag 1, dat uit zal komen in de vierde klasse.

,,Vorig jaar hebben we veel moeite moeten doen om een elftal op de been te brengen en konden we het uiteindelijk maar net rondbreien. Om dit jaar die moeite te besparen hebben we gekeken naar wat de jeugd wil, voetballen op zaterdag is de toekomst. Dat zie je bij meerdere clubs uit de regio”, vult Peter van Giels, bestuurslid seniorenzaken van Welberg, aan.

Hij doelt op onder meer MOC’17, dat komend seizoen hetzelfde besluit neemt en met het eerste elftal op zaterdag gaan voetballen. Eerder maakten al ‘grote zondagclubs’ Internos, Allliance en SCO de keuze om helemaal op zaterdag te gaan voetballen.