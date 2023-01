Eerst roemloos onderaan, nu wint Dongen zelfs van de koploper

Zondag vierde klasse B Wind maakt goed voetbal voor RSV en WVV’67 onmogelijk en zorgt voor curieus doelpunt

In een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende, is RSV er toch in geslaagd om de drie punten mee naar Rucphen te nemen. De formatie van Jaimy van Wortel versloeg WVV’67 in Woensdrecht met 2-3.

15 januari