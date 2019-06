Eenvoudige handhaving Victoria’03: nog een seizoen in de derde klasse

Aan rekenen deed Victoria’03 niet. De club uit Oudenbosch kreeg in aanloop naar de finale het bericht dat de twee beste verliezers van de finale alsnog een plaats in de derde klasse zouden bemachtigen. Een gelijkspel na negentig minuten zou voor de ploeg van trainer Ronald van Oeveren genoeg zijn om te handhaven. ,,We zijn te allen tijde van onze eigen krachten uitgegaan”, aldus Van Oeveren. ,,We moesten gewoon zelf winnen.”

Toch was het Groede dat na de aftrap het initiatief nam. In de eerste zes minuten kreeg de club uit Zeeuws-Vlaanderen maar liefst drie hoekschoppen. Pas na tien minuten kreeg Victoria’03 de eerste kans via Adje Wagemakers. De spits uit het tweede elftal stond aan de aftrap, omdat aanvallers Faris en Anis Ouaddaf en Pieter van Etten wegens blessures verstek moesten gaan. Ook verdediger Ricardo de Wit, die de laatste weken naar de aanvalslinie was doorgeschoven, was afwezig wegens vakantie.

Het was na elf minuten Wagemakers die zijn ploeg op voorsprong zette. Een voorzet vanaf de rechterkant van Dennis Tevel belandde bij de tweede paal perfect op het voorhoofd van Wagemakers. De spits hoefde de bal enkel binnen te knikken: 0-1.

Groede probeerde vervolgens meerdere keren om een snelle gelijkmaker te scoren, maar stuitte daarbij geregeld op de uitstekend keepende Niels van Sundert. Aan de andere kant kreeg de meegekomen Maurice Nagtzaam de grootste kans op de tweede treffer van Victoria’03. In twee instanties mikte de verdediger over.

Breekpunt

Na rust kwam Groede sterker uit de kleedkamers op het neutrale terrein van derdedivisionist GOES. De ploeg kon de dominantie echter niet omzetten in doelpunten. Van Sundert reageerde alert op een afgeweken schot en wist ook een inzet van dichtbij van Jan-Willem de Rooij te keren.

Niet veel later na de levensgrote kans van De Rooij brak het verzet van Groede definitief. Knullig balverlies op eigen helft leidde de tweede treffer van Victoria’03 in. Tom Bosma onderschepte de bal en soleerde langs twee Zeeuwse verdedigers. Bij het binnenkomen van het strafschopgebied schoot Bosma de bal afgemeten in de verre hoek: 0-2.

De tweede treffer was het breekpunt volgens Victoria’03-middenvelder Kerim Özen. ,,Een mooie goal”, oordeelde de middenvelder. ,,We speelden zelfverzekerd. De 0-2 viel op het juiste moment. Ondanks dat we behoorlijk wat aanvallende spelers misten, speelden we vrij sterk als een team.”

Waar Sprundel het tegen Groede in de laatste tien minuten weggaf, daar gooide Victoria’03 tegen dezelfde tegenstander de wedstrijd tien minuten voor tijd definitief in het slot. Een steekpass op invaller Miklo de Jong leek veel te scherp, maar met een indrukwekkend rush en een sliding op het droge veld was hij sneller dan de uitkomende doelman van Groede: 0-3. De 1-3 van invaller Nick van Belois in blessuretijd was voor de statistieken.

Van Oeveren was een zichtbaar trotse trainer na afloop. ,,Victoria’03 hoort in de derde klasse thuis. Deze club verdient de derby’s tegen Hoeven, Gastel, DSE en al die andere wedstrijden. De jongens hebben het, zeker tegen Oostburg in de halve finale, geweldig gedaan.”