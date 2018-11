Eenvoudige bekerzege Halsteren, ook Prinsenland door

Noad’67 – Kruiningen 1-2 (0-0)

Noad’67 ging tegen Kruiningen (zaterdag 3A) nipt onderuit en ligt uit het bekertoernooi.

Klundert – Oranje Wit 1-3 (1-0)

Loic Luzolo zorgde met een benutte strafschop voor de voorsprong en de derdeklasser hield die 1-0 ook vast tot aan de rust. Maar een eigen doelpunt zorgde ervoor dat het weer 1-1 werd. Daarna nam de eersteklasser het over. Vanaf elf meter kwamen de bezoekers op 1-2 en even later viel ook de 1-3. De schade had nog groter kunnen zijn, maar Yoeri van Wingerden stopte een strafschop.

Halsteren – SPS 8-0 (4-0)

Derdeklasser Halsteren heeft op eenvoudige wijze de laatste 64 van de districtsbeker bereikt. Toen in minuut 28 de ban gebroken werd door Mike de Nijs viel de ene na de andere goal. Bij rust lagen er al vier in het netje en had De Nijs al een hattrick op zijn naam. In de tweede helft werd de voorsprong verdubbeld: Roy van Gils kwam ook tot een hattrick, De Nijs maakte na rust zijn vierde en de andere treffer was van Jess Ernest.