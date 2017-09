Eeneiige tweeling Wirix heeft genieten op nummer één staan

Jens is tien minuten ouder dan Sander. Onafscheidelijk zijn ze, als eeneiige tweeling. Helemaal nu ze als voetballers weer herenigd zijn, bij het naar de eerste klasse gepromoveerde Rood-Wit. Drieëntwintig zijn ze. Hun wortels liggen bij Sprundel. Bij hun oude club zijn ze samen jeugdcoördinator. Waarbij Jens de A1 onder zijn hoede heeft en Sander de B1 doet. ,,Wij zijn altijd met sport bezig."

Mooie verhalen kunnen ze vertellen. Hoe ze met elkaar verward worden. Hoe ze aan elkaar hangen. Ze hebben iets bijzonders samen. Die verwantschap gaat ver. Sander, die twee seizoenen geleden al de overstap naar Rood-Wit maakte, vertelt over de eerste training in de voorbereiding. ,,Ik was zenuwachtig, voor Jens. Ik hoopte zo sterk dat hij het goed zou doen."

Volledig scherm Sander Wirix in actie als speler van zijn eerste club, SV Sprundel. © GERARD VAN OFFEREN De eerste ervaringen zijn positief bij de tweeling. Jens: ,,Ik werd meteen geaccepteerd. De jongens hoefden niet ineens anders te doen. Ik ben hetzelfde als Sander. Iedereen had het gevoel dat ik er al jaren was."

Op de middelbare school werden ze bij de studiekeuzetest apart gezet. De schoolleiding was bang voor wederzijdse beïnvloeding. Het maakte niets uit. Los van elkaar was er dezelfde uitkomst, inclusief alle bijvakken. CIOS werd het, eerst in Breda en later in Goes.

Hun stage deden ze bij JVOZ, de Zeeuwse talentenpool met trainers als Dolf Rokx en Arie van der Zouwen als begeleider. In die inspirerende omgeving behaalden ze hun TC 2, een mooi papiertje voor later. Samen vervolgden ze hun weg naar de HALO in Den Haag, een verkorte driejarige opleiding. Ze zijn afgestudeerd, zoeken een uitdagende baan.

Volledig scherm Jens Wirix als speler van Hoeven in actie tegen zijn huidige club, Rood-Wit. Een pittige tijd was het, door de hoge studiedruk en de lange reistijd naar de Randstad. Het voetbal leed er niet onder, gek als ze zijn van sport. ,,Maar nu kunnen we er samen volle bak voor gaan, bij dezelfde club nog wel." Jens speelde de afgelopen drie seizoenen voor derdeklasser Hoeven. ,,Ik voelde dat ik toe was aan de volgende stap. Ik ben ambitieus en wil me verder ontwikkelen."

Hij sprak met diverse clubs, onder andere met Roosendaal. De keuze viel op Rood-Wit, niet zo zeer vanwege zijn broer. Het enthousiasme van de immer fanatieke trainer Reinald Boeren sprak hem het meest aan. ,,En ik had natuurlijk ook de positieve verhalen van mijn broer gehoord." Hoe dat was, voetballen bij Hoeven zonder Sander? ,,Het voelde in het begin onwennig, alsof ik op één been speelde. Later voelde ik me raar genoeg juist losser en vrijer. We leggen elkaar altijd flink wat druk op. Dat was ineens de helft minder."

Radeloos

Jens en Sander zorgen voor verwarring, in en buiten het veld. De gelijkenis is voor tegenstanders te groot om het verschil te zien. Vroeger al, in de jeugd bij Sprundel. Vooral ook omdat ze toen dicht bij elkaar speelden, op het middenveld. Tegenstanders werden er soms radeloos van. ,,Ze wisten nooit wie ze moesten dekken."

Ondertussen wordt Sander bij Rood-Wit vooral gebruikt als linkerverdediger, hoewel hij rechtsbenig is. ,,Alleen de eerste en de laatste competitiewedstijd heb ik vorig seizoen op het middenveld gespeeld."

Jens is bij Hoeven uitgegroeid tot een diepe middenvelder, met een neusje voor de goal. In drie seizoenen Hoeven was hij goed voor 35 competitietreffers. Bij Rood-Wit wordt hij tot dusver vooral gebruikt als een soort hangende rechtsbuiten. Jens weet nu al dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. ,,Bij Rood-Wit krijg je veel persoonlijke aandacht. Juist door die individuele coaching kan ik beter worden." Hij is onder de indruk van de didactische gaven en tactische vermogens van Boeren. Ook assistent Michel Jaspers heeft toegevoegde waarde. ,,Hij heeft zoveel ervaring en was zo'n slimme voetballer, dat merk je aan alles."

Nu zijn beiden dus op zoek naar een nieuwe baan. Het schrikbeeld: mogelijk verliezen ze elkaar daardoor overdag wel uit het oog, na al die schooljaren samen. ,,Gelukkig staan we nu weer als voetballer samen op het veld. Een extra reden om er nog meer van te genieten."