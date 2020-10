Een shout-out voor die selecte groep fanatici die ervoor zorgen dat eenieder kan blijven sporten

3B Zaterdag Zwaluwe pakt de volle buit, Noad’67 rode lantaarn­dra­ger

3 oktober Zwaluwe won thuis van ZSC’62 met 3-2. Nadat Zwaluwe op een 3-0 voorsprong was gekomen was de tweede helft toch nog spannend. “Het was billenknijpen, maar we hebben de punten”, vertelde Zwaluwe-trainer Herman Woudenberg.