Een Schotse vader en Engelse oom; de familieapp van Boeimeer-middenvelder Collins ontploft tijdens dit EK

De Thuisblijvers Zwarte Leeuw heeft zijn eigen Portugese nummer 7: ‘Als we Oranje loten, wordt het ruzie thuis’

17 juni De beste voetballers van Nederland strijden momenteel om het Europees kampioenschap. Iets waar de spelers van de amateurclubs in West-Brabant vooralsnog alleen van kunnen dromen. Wat ze wel kunnen, is de boel analyseren. Hoe beleven zij het EK? Met in aflevering 2: Tiago Faria da Silva, de Portugese aanvaller uit Breda.