Een geniale vrije trap, burenruzie in Oss en heel veel bier op Oktoberfest

zondag 1B (west ii) Moerse Boys heeft aan een helft genoeg tegen VUC, Dosko verslikt zich in hekkenslui­ter

20:32 DOSKO is er gistermiddag niet in geslaagd tegen rode lantaarn Groeneweg de winst in eigen huis te houden, 3-3. Moerse Boys hield de drie punten wel in eigen huis. Tegen VUC uit Den Haag stond het na ruim een halfuur al 3-0.