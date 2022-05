Dylan Matthijssen kent de operatiekamer beter dan het voetbalveld, maar keert steeds terug: ‘Tot nu toe bewijs ik dat het kan’

amateurvoetbal23 jaar, al zes operaties achter de rug en geen kraakbeen meer in zijn knieën. Maar het voetbal opgeven? Dat is geen optie voor RKVV Roosendaal-middenvelder Dylan Matthijssen. ,,Mensen verklaren me voor gek, maar tot nu toe bewijs ik dat het kan.’’

Eens in het half jaar zet Matthijssen een spuit in zijn knieën. Hij traint minstens twee keer per week extra in de sportschool. Alles om te kunnen blijven voetballen, zonder zijn knieën volledig naar de

filistijnen te helpen. ,,Het zijn grote risico’s die ik neem. Als ik nog eens een zware blessure krijg, moet ik misschien wel een nieuwe knie.’’

De medische waslijst van de middenvelder van RKVV Roosendaal begon al zo'n acht jaar geleden. Hij kreeg steeds meer last van zijn knieën, tot hij bijna niet meer kon voetballen. De oorzaak? Ongewis. ,,Ik scheurde mijn meniscus vier keer af en ook mijn kruisband. Na de zoveelste operatie werd ik wakker en bleek dat mijn kraakbeen zo goed als verdwenen was. En dat is juist verantwoordelijk voor een beschermlaag om je botten, een soort demping.’’

De dokters zeiden op zijn zeventiende tegen Mathijssen: stop maar met voetballen. ,,Die gedachte alleen al trok ik niet.’’ En dus bleef hij pendelen tussen het voetbalveld en de ziekenboeg. Wel gaf hij zijn baan op. ,,Ik werkte in de bouw, dat ging niet meer. Ik ben aan de slag gegaan in het familiebedrijf, de kantoorboekhandel die wij op twee plekken in Roosendaal hebben. Dat vind ik prima, ik wil de zaak uiteindelijk overnemen.’’

Quote Tot nu toe bewijs ik het tegendeel van wat de dokters zeiden. Mijn motto is en blijft: als je het nooit probeert, dan weet je het ook nooit Danny Matthijssen

Voetbal bleef al die tijd op 1 staan. ,,Met de fysio maakte ik snel stappen, we waren drie tot vier keer per week op het veld aan het trainen. Uiteindelijk had ik geen last meer en kreeg ik van hem het groene licht om weer te gaan voetballen.’’ In die periode hoorde hij met pijn in het hart zijn vrienden en teamgenoten aan. ,,Ik was weleens jaloers op jongens die fysiek volledig in orde waren en steeds beter werden, terwijl ik jaar in jaar uit alleen maar blessures had en operaties onderging.’’

Inmiddels is hij al bijna een jaar fit. Een ongekende luxe voor Matthijssen. ,,Ik was in het begin echt heel onzeker over mijn knieën, maar de steun van mijn fysio en ouders hielp me erdoorheen. Tot nu toe gaat het super. De onzekerheid verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Ik weet wat ik moet doen om de banden en spieren in mijn benen sterk te houden.’’

Steeds terug naar het eerste

Steeds keerde de in Rucphen woonachtige Roosendaler weer terug in het eerste. ,,Ze stonden gek te kijken toen ik na twee jaar blessureleed vorig seizoen weer aansloot.’’ De gezelligheid van de selectie hield de middenvelder continu gemotiveerd om terug te komen. ,,We hebben ieder jaar weer een heel fijn team.’’ Een team dat bovendien met wat aanvullingen een gooi kan doen naar promotie, denkt hij. ,,Dit seizoen zou een plekje in het linkerrijtje mooi zijn, voor de komende jaren hoop ik op een stapje hogerop. Daarvoor is het belangrijk dat spelers niet bezwijken voor het geld dat andere verenigingen betalen. Als we deze groep kunnen behouden en wat talent uit de jeugd erbij krijgen, dan hebben we de potentie om te promoveren.’’

Hij ziet zichzelf RKVV niet zo snel verlaten. De club zit in het bloed van de Matthijssens. Zo speelde vader Rinaldo 150 wedstrijden in het eerste en is wijlen opa Rinus volgens Dylan wel zo'n beetje Mister RKVV Roosendaal. De huidige Matthijssen in het eerste hoopt ooit nog met zijn broertje Bradley samen te spelen, die voetbalt momenteel in een vriendenteam. Fit blijven blijft de grootste uitdaging voor Dylan. ,,Tot nu toe bewijs ik het tegendeel van wat de dokters zeiden. Mijn motto is en blijft: als je het nooit probeert, dan weet je het ook nooit.”