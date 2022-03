DVVC en OVV’67 komen niet tot scoren

DVVC - OVV’67 0-0

,,Een gelijkspel is in mijn ogen een terechte uitslag. Er waren weinig uitgespeelde kansen. Ik moet mijn team wel de complimenten maken voor de strijd en werklust. Dit was een redelijk evenwichtige wedstrijd”, zei DVVC-trainer Giovanni Henskens. ,,We speelden in het begin te afwachtend, maar gaande wedstrijd kwamen we beter in ons spel. Tot aan de zestienmeter ging het goed. In de tweede helft werd ons een strafschop onthouden. Als je weet te scoren loop je over deze tegenstander heen”, concludeerde OVV’67-trainer Fatih Kaya