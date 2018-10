DVVC deklasseert De Schutters, Advendo pakt opnieuw volle buit

zondag 5bDe Schutters was kanonnenvoer voor een gretig DVVC. DEVO gaat door een overwinning op Neerlandia'31 aan kop in de vijfde klasse B. SC Welberg won met overmacht van TPO terwijl SVC een gelijkspel uit het vuur sleepte bij FC Dordrecht.

Advendo - Molenschot 4-3 (0-2) 0-1 Rik van Oosterwijck, 0-2 Teun Oomen (pen.), 1-2 Mustafa Yener, 2-2 Huseyin Bayram, 2-3 Teun Oomen, 3-3 Ramzi Talouka, 4-3 Ümit Koc.

Molenschot-trainer Lorenzo Boudewijns sprak na afloop over een terechte nederlaag. ,,Wij begonnen goed maar Advendo speelde beter combinatievoetbal. Met name de 2-2 van Advendo was van grote schoonheid. In de knotsgekke zeventien minuten durende blessuretijd gaven we de voorsprong helemaal weg."

TPO - SC Welberg 0-4 (0-1) 0-1 Dennis Luijks, 0-2 Mats Meeusen, 0-3 Luijks, 0-4 Tom Bogers.

,,We winnen met 0-4 maar het had ook 0-8 kunnen zijn, we moeten scherper zijn in de afronding'', aldus een tevreden Arie Pouwe van SC Welberg.

DEVO - Neerlandia'31 1-0 (1-0) 1-0 Suraj Ramkhelawan.

De Schutters - DVVC 2-8 (1-4) 0-1 en 0-2 Stefan van Dongen, 0-3 Remco Kroese, 0-4 Amir Zandi, 1-4 Walid Ahabad, 1-5 Maikel van Bragt, 1-6 Kroese, 1-7 Zandi, 1-8 Dylan Clemens, 2-8 Ahabad.

PCP - SSW 1-2 (0-2) 0-1 & 0-2 SSW, 1-2 Serginio Martial (pen.).

,,Rivet Nefuani (PCP, red.) raakte, in de laatste fase, zwaar geblesseerd door een stevige overtreding. De scheidsrechter zag deze niet en gaf na deze onbestrafte harde charge toe dat hij last had van zijn suikerspiegel. De ambulance die moest komen voor Nefuani behandelde tegelijkertijd de verwarde arbiter van dienst. Dat zegt denk ik genoeg'', aldus een ontgoochelde PCP-trainer Peter Maaskant.