DVO’60 boekt eerste overwinning van het seizoen, The Gunners nestelt zich in de subtop

‘’Dit is een echte teamprestatie, we hebben samen heel hard gewerkt voor dit resultaat’’, verklaarde de opgewekte Deckers na afloop. Dosko leed een harde nederlaag bij TSVV Merlijn. Alliance verloor op eigen veld van Olympa’60 en FC Bergen ging puntloos terug naar Bergen op Zoom.

Volgens The Gunners-coach Mark Schuiten gaf de eerste helft de doorslag. ‘’We kwamen erg goed uit de startblokken. De tweede helft zette FC Bergen meer aan maar deze overwinning is wel verdiend.’’ ONI won eenvoudig van Oosterhout. ‘’De wedstrijd was na een half uur eigenlijk al gespeeld’’, was ONI-trainer André van Vugt duidelijk. Olympia’60 won voor de tweede week op rij.