Duur puntverlies voor DSE-vrouwen

Hoofdklasse B

Prinses Irene - Bavel 3-2 (1-0).

Bavel begon goed aan de uitwedstrijd tegen Prinses Irene. De ploeg van trainer Mark van Gils miste in de eerste helft echter veel grote kansen. Prinses Irene profiteerde daar optimaal van en schoot vlak voor rust de 1-0 tegen de touwen. Kort na de rust maakte Hilde Veth namens Bavel terecht de gelijkmaker. Bavel had vooral moeite met de counters van Prinses Irene. Alle goals van de ploeg uit Nistelrode kwamen via counters tot stand. Vlak voor tijd maakte Zoë van Ginneken uit een vrije trap nog wel de 3-2 maar direct na deze goal floot de scheidsrechter voor het einde. ,,Wij vergaten meer doelpunten te maken uit alle opgelegde kansen, met deze uitslag doen we onszelf ontzettend tekort. Ik vond ons de gehele wedstrijd de betere ploeg'', aldus een balende Van Gils.

Eerste klasse A

Sporting'70 - Smerdiek 9-0 (5-0).

Vanwege personele problemen startte Smerdiek met tien speelsters. Dit brak de ploeg uit Sint-Maartensdijk snel op. Met het ingaan van de rust stond Sporting'70 al met 5-0 voor. Volgens verdedigster Naomi van Mierlo deed haar ploeg er alles aan om onder de dubbele cijfers te blijven. ,,We hebben als een collectief verdedigd om de score zo laag mogelijk te houden.''

Eerste klasse D

Bekkerveld - DSE 1-1 (1-0).

De lange reis naar Heerlen zorgde ervoor dat DSE in de eerste helft nog niet bij de les was. Halverwege de eerste helft nam Bekkerveld de leiding. In de tweede helft gaf DSE meer thuis, echter vergat het elftal zichzelf met een overwinning te belonen. ,,Dit gelijkspel is duur puntenverlies, na de 1-1 hebben we genoeg mogelijkheden gehad om drie punten pakken'', aldus een teleurgestelde DSE-trainer Peter Baan.

Schijf - Eldenia VR2 0-2 (0-0).

De eerste helft was voor Schijf, de tweede voor Eldenia. Schijf begon goed en drong tot de zeventigste minuut continu aan. De keepster van Eldenia redde de uitploeg diverse keren. Eldenia kwam halverwege de tweede helft op voorsprong en verdubbelde deze tien minuten later. Na de 0-2 was de pijp bij Schijf leeg.

Tweede klasse F

Viola - Gilze 2-2 (1-0).

Viola kwam in de tiende minuut van de wedstrijd op voorsprong in eigen huis. Kort na rust maakte Gilze de 1-1. Een kwartier voor tijd scoorde Viola uit een counter de 2-1. Even mocht Viola dromen van de overwinning totdat Gilze in de allerlaatste minuut van de wedstrijd via een corner de 2-2 maakte. ''Het was een sportieve en aantrekkelijke wedstrijd, de 2-2 is uiteindelijk een terechte uitslag'', aldus Viola-trainer Walter Wolfenbuttel.

BSC - Vivoo 1-1 (0-1).

Een aantrekkelijke wedstrijd waarin BSC het meeste aanspraak maakte op de overwinning. Vivoo was tevreden met het behaalde punt in Roosendaal.